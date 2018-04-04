Муж С. Уильямс: восхищаюсь работоспособностью Серены

Супруг американской теннисистки Серены Уильямс сооснователь сервиса Reddit Алексис Оганян признался, что был удивлён трудолюбию спортсменки.

«Я думал, что я сам являюсь самым трудолюбивым человеком на планете. Я думал, что в нашей индустрии работают самые трудолюбивые люди. Но всё это чепуха! В течение последних трёх сезонов я регулярно оказывался на передних местах у теннисного корта. И я лично наблюдал за этим величием. Просто удивительно, как кто-то оказывается в ситуациях под таким давлением! Нужно самому увидеть, на что идут спортсмены, чтобы стать великими. Это – совершенно другой уровень труда.

Раньше я переключал каналы, когда показывали теннис. Но затем я посмотрел первый матч, когда встретил Серену. И я быстро полюбил этот вид спорта. Для успеха требуются не только физические данные, но и психологическая устойчивость. Я не могу представить себя на её месте, чтобы за моей работой наблюдали миллионы людей», — цитирует Оганяна NY Times.

Оганян и Уильямс поженились в ноябре 2017 года. Теннисистка из-за рождения дочери пропустила больше года. В настоящее время Серена Уильямс занимает 449-е место в рейтинге WTA.