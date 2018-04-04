Тарпищев: Рублёв и Хачанов прилетели вчера, но у нас большой опыт таких ситуаций

Президент Федерации тенниса России, капитан сборной РФ в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев оценил состояние теннисистов сборной России перед матчем первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса с австрийцами. Игры пройдут 6-7 апреля на московской Малой спортивной арене «Лужники».



“Все игроки приехали в разном состоянии. Лучше адаптировались те, кто приехал раньше: Евгений Донской, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Рублёв и Хачанов дошли до финала в паре в Майами, поэтому они прилетели в Москву только вчера. У нас есть большой опыт выхода из подобной ситуации. Игроки выступают каждую неделю и за свою карьеру уже научились правильно подходить к соревнованиям, отдалённым друг от друга”, — передаёт слова Тарпищева корреспондент “Чемпионата” Даниил Сальников.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.