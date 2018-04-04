Тарпищев: мы постелили хард против Тима. В итоге он не приехал

Президент Федерации тенниса России, капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал о выборе покрытия на матч первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса с австрийцами и оценил новый формат соревнований. Игры пройдут 6-7 апреля на московской Малой спортивной арене «Лужники».

«Мы постелили хард против фаворита сборной Австрии — Доминика Тима. В итоге он не приехал. Думаю, что пять игроков в команде — это в пользу ведущим игрокам, у них будет возможность больше отдохнуть и прийти в себя после напряжённых турниров. Вариативность выбора состава делает теннис смотрибельным.

Что касается перехода на формат матчей, состоящих из трёх сетов, то это сделано в угоду телевидению. Это эксперимент, поиск возможности больших дивидендов от тенниса в пользу бизнеса", — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.