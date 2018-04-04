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Димитров определился со своим расписанием до середины июля

Димитров определился со своим расписанием до середины июля
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров определился со списком турниров, на которых он выступит, вплоть до середины июля.

По информации официального сайта спортсмена, он выступит в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Кроме того, болгарин планирует принять участие в турнире в Штутгарте и приедет на Уимблдон.

В этом сезоне 26-летний теннисист добрался до полуфинала в Брисбене, вышел в четвертьфинал на Australian Open и играл в финале в Роттердаме. При этом он проиграл в стартовых матчах в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также уступил в третьем круге в Майами.

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