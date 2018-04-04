Димитров определился со своим расписанием до середины июля

Болгарский теннисист Григор Димитров определился со списком турниров, на которых он выступит, вплоть до середины июля.



По информации официального сайта спортсмена, он выступит в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Кроме того, болгарин планирует принять участие в турнире в Штутгарте и приедет на Уимблдон.



В этом сезоне 26-летний теннисист добрался до полуфинала в Брисбене, вышел в четвертьфинал на Australian Open и играл в финале в Роттердаме. При этом он проиграл в стартовых матчах в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также уступил в третьем круге в Майами.