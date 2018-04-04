Уитакер: с точки зрения эстетики игра А. Зверева не так хороша, как у Федерера

Британский спортивный репортёр Кэтрин Уитакер поделилась мнением об игре немецкого теннисиста Александра Зверева.



«Мы часто восхваляем Роджера Федерера за его игровой стиль, но Александр Зверев в какой-то степени является его противоположностью. Немец обладает невероятным потенциалом и находится в хорошей форме, но с эстетической точки зрения его игра мне нравится меньше, чем то, что делает Федерер», — приводит слова Уитакер Tennis World USA.



На турнире категории «Мастерс-1000» в Майами Зверев добрался до финала, где уступил в трёх сетах американцу Джону Иснеру.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.