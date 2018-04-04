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Уитакер: с точки зрения эстетики игра А. Зверева не так хороша, как у Федерера

Уитакер: с точки зрения эстетики игра А. Зверева не так хороша, как у Федерера
Теннис / ATP

Британский спортивный репортёр Кэтрин Уитакер поделилась мнением об игре немецкого теннисиста Александра Зверева.

«Мы часто восхваляем Роджера Федерера за его игровой стиль, но Александр Зверев в какой-то степени является его противоположностью. Немец обладает невероятным потенциалом и находится в хорошей форме, но с эстетической точки зрения его игра мне нравится меньше, чем то, что делает Федерер», — приводит слова Уитакер Tennis World USA.

На турнире категории «Мастерс-1000» в Майами Зверев добрался до финала, где уступил в трёх сетах американцу Джону Иснеру.

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