Иснер: каждый из пяти игроков сборной США может проявить себя в Кубке Дэвиса

Американский теннисист Джон Иснер высоко оценил нынешний состав национальной команды, которая проведёт в Нэшвилле матч Кубка Дэвиса с бельгийцами (6-8 апреля).



«В составе сборной США пять теннисистов, способных проявить себя как в одиночном, так и в парном матче. Это настоящая роскошь. У капитана сборной огромное количество разнообразных вариантов. Конечно, мы очень довольны нынешним составом команды», — цитирует Иснера Tennis World USA.



В составе сборной США присутствуют три теннисиста из топ-20: Джон Иснер, Сэм Куэрри и Джек Сок. Кроме того под знамёна «звёздно-полосатых» призваны Райан Харрисон и Стив Джонсон.