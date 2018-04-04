Иснер: каждый из пяти игроков сборной США может проявить себя в Кубке Дэвиса

Американский теннисист Джон Иснер высоко оценил нынешний состав национальной команды, которая проведёт в Нэшвилле матч Кубка Дэвиса с бельгийцами (6-8 апреля).
«В составе сборной США пять теннисистов, способных проявить себя как в одиночном, так и в парном матче. Это настоящая роскошь. У капитана сборной огромное количество разнообразных вариантов. Конечно, мы очень довольны нынешним составом команды», — цитирует Иснера Tennis World USA.
В составе сборной США присутствуют три теннисиста из топ-20: Джон Иснер, Сэм Куэрри и Джек Сок. Кроме того под знамёна «звёздно-полосатых» призваны Райан Харрисон и Стив Джонсон.
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.