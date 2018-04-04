Джокович сыграет в Монте-Карло не только в одиночном, но и в парном разряде

Сербский теннисист Новак Джокович выступит на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло не только в одиночном, но и в парном разряде.
12-кратный победитель турниров «Большого шлема» будет играть в дуэте со своим соотечественником Филипом Краиновичем. На соревнованиях в Майами Джокович выступал в паре с Виктором Троицки – сербские спортсмены уступили в матче стартового круга.
Новак проиграл оба матча в одиночном разряде после операции на повреждённом локте. В Индиан-Уэллсе он уступил японцу Таро Дэниэлу, а в Майами – французу Бенуа Пэру.
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