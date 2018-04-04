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Гаврилова уступила Джорджи и не сумела выйти в третий круг в Чарльстоне

Гаврилова уступила Джорджи и не сумела выйти в третий круг в Чарльстоне
Теннис / WTA

Теннисистка Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, проиграла во втором круге на турнире категории Premier в Чарльстоне (США). 11-я ракетка соревнований уступила итальянке Камиле Джорджи со счётом 2:6, 6:2, 3:6.

Продолжительность поединка составила 2 часа и 3 минуты. Джорджи выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и 5 раз взяла чужую подачу. На счету Гавриловой 8 эйсов, 9 ошибок на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Джорджи встретится с победительницей противостояния Лаура Арруабаррена (Испания) – Мэдисон Кис (США, 7).

Чарльстон 2018. 2-й круг
04 апреля 2018 года, среда. 17:10 МСК
Дарья
Гаврилова
Камила
Джорджи
2:6 6:2 3:6
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