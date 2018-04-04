Гаврилова уступила Джорджи и не сумела выйти в третий круг в Чарльстоне

Теннисистка Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, проиграла во втором круге на турнире категории Premier в Чарльстоне (США). 11-я ракетка соревнований уступила итальянке Камиле Джорджи со счётом 2:6, 6:2, 3:6.
Продолжительность поединка составила 2 часа и 3 минуты. Джорджи выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и 5 раз взяла чужую подачу. На счету Гавриловой 8 эйсов, 9 ошибок на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.
В следующем раунде турнира Джорджи встретится с победительницей противостояния Лаура Арруабаррена (Испания) – Мэдисон Кис (США, 7).
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.
Сладкая парочка. Тим не приедет в Россию, но Младенович его утешит
Тим не поедет в Россию на Кубок Дэвиса, но его наверняка поддержит Младенович. Расскажем об этой и других звёздных теннисных парах.