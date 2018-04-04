Халеп обошла Шарапову по числу недель, проведённых на первом месте рейтинга WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп продолжает лидировать в рейтинге WTA, опережая более чем на 1000 очков датчанку Каролину Возняцки. 26-летняя уроженка Констанцы возглавляет мировую классификацию на протяжении 22 недель. По этому показателю Халеп обошла россиянку Марию Шарапову.



Шарапова была на первой строчке в общей сложности в течение 21-й недели. Впервые она взобралась на вершину в августе 2005 года, а затем попеременно лидировала в 2007, 2008 и 2012 годах. Из россиянок лучший результат на счету Динары Сафиной, которая возглавляла женскую табель о рангах на протяжении 26 недель.



Из действующих теннисисток дольше остальных на первой строчке находилась американка Серена Уильямс – 319 недель. Возняцки возглавляла рейтинг в течение 71-й недели, представительница Беларуси Виктория Азаренко – на протяжении 51-й недели.

Халеп, Возняцки, С. Уильямс, Шарапова сыграют на турнире в Мадриде

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