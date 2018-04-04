Доскараев: реформа Кубка Дэвиса осложнит жизнь сборной Казахстана

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса Диас Доскараев прокомментировал информацию о реформе турнира.
«О том, чтобы изменить формат Кубка Дэвиса, говорило руководство Международной федерации тенниса (ITF), спонсоры, болельщики и игроки, которые из-за плотного графика не могли выступать за свою страну в Мировой группе. И я их прекрасно понимаю. Но не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что появляется много нюансов.
Например, исчезнут домашние и гостевые матчи, а борьба за главный трофей турнира будет проходить всего неделю и каждый год в каком-то одном городе, который выберет ITF. Для Казахстана это тяжело ещё и потому, что теперь сильнейшие теннисисты мира смогут постоянно играть за свои сборные в Кубке Дэвиса. Нам будет непросто удержаться в элитном дивизионе. Но будем биться», — приводит слова Доскараева Inform БЮРО.
Сборная Казахстана проведёт матч 1/4 финала Кубка Дэвиса с хорватами (6-8 апреля).