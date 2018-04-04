Джокович, А. Зверев и Чилич выступят на благотворительном турнире в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович выступит на выставочном турнире в Монте-Карло, который состоится 14 апреля, сообщает пресс-служба соревнований.



Компанию Джоковичу составит немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров, бельгиец Давид Гоффен и австриец Доминик Тим. Мероприятие будет проведено перед турниром категории «Мастерс», который пройдёт с 15 по 22 апреля.



Рафаэль Надаль не сможет выступить на благотворительном турнире, поскольку 13 апреля примет участие в жеребьёвке основной сетки «Мастерса» в Монте-Карло.

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