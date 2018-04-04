Надаль: надеюсь, теперь смогу избежать проблем со здоровьем

Испанец Рафаэль Надаль с нетерпением ждёт возвращения на корт в матче Кубка Дэвиса с Германией. Из-за травмы бедра ему пришлось пропустить три турнира (Акапулько, Индиан-Уэллс и Майами).



«По правде говоря, не знал, что вернулся на первую позицию рейтинга после поражения Роджера в Майами. Надеюсь, теперь у меня не возникнет серьёзных проблем со здоровьем, поскольку после турнира в Шанхае пять следующих месяцев сложились достаточно тяжело.



Приятно, что снова появилась возможность выйти на корт. Пока не знаю, сыграю ли в пятничном матче, давайте посмотрим, как сложатся ближайшие дни. Моя мечта – быть счастливым, здоровым, проводить как можно больше времени с людьми, которых люблю», — сказал Надаль в интервью Onda Cero.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.