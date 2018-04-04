Севастова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова (8) вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв американку Кэролайн Доулхайд (Q) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:1.



Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Севастова выполнила 7 эйсов и допустила 3 двойные ошибки, на счету Доулхайд 4 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Севастова реализовала 4 брейк-пойнта из 7, Доулхайд – 1 из 5.



В третьем круге Севастова скрестит ракетки с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) – Эшли Барти (Австралия, 9).