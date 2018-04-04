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Севастова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Севастова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова (8) вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв американку Кэролайн Доулхайд (Q) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Севастова выполнила 7 эйсов и допустила 3 двойные ошибки, на счету Доулхайд 4 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Севастова реализовала 4 брейк-пойнта из 7, Доулхайд – 1 из 5.

В третьем круге Севастова скрестит ракетки с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) – Эшли Барти (Австралия, 9).

Чарльстон 2018. 2-й круг
04 апреля 2018 года, среда. 19:40 МСК
Анастасия
Севастова
Кэролайн
Доулхайд
7:5 6:7 6:1
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