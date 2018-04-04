Веснина обыграла Таунсенд и вышла в третий круг в Чарльстоне

Российская теннисистка Елена Веснина обеспечила себе место в третьем круге турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 16-я ракетка соревнований обыграла американку Тэйлор Таунсенд со счётом 6:4, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Веснина допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9, россиянка обошлась без подач навылет. На счету американки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта.



В третьем круге 31-летняя Веснина встретится с победительницей чешского противостояния Кристина Плишкова – Петра Квитова (2). В 2016 году россиянка дошла до финала турнира в Чарльстоне.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.