Бругера: надеемся, Надаль поможет Испании в Кубке Дэвиса

Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Серхи Бругера рассказал о состоянии Рафаэля Надаля, который занимает первое место в рейтинге ATP. Испанцы проведут четвертьфинальный матч турнира с немцами (6—8 апреля).



«Присутствие в команде первой ракетки мира даёт больше гарантий. Я наблюдал за занятиями Рафы, он здорово работает на тренировках. Восстановление проходит хорошо, и мы надеемся, что Рафа поможет команде в пятницу. Многое будет зависеть от самочувствия Надаля. Что касается парного поединка, у нас два варианта: Карреньо-Буста/Надаль или Феррер/Баутиста-Агут. Решение будет принято в последний момент», — цитирует Бругеру Onda Cero.



Надаль из-за травмы бедра пропустил три турнира — в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.