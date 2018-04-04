Бегу — соперница Касаткиной по третьему кругу турнира в Чарльстоне

Румынка Ирина Бегу пробилась в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США). Спортсменка, получившая от организаторов 13-й номер посева, уверенно обыграла американку Клэр Лю (Q) со счётом 6:4, 6:2.



Матч продолжался 1 час 31 минуту. Бегу допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Лю допустила 6 двойных ошибок и упустила 3 брейк-пойнта. Ни одной из теннисисток не удалось отметиться подачами навылет.



За выход в четвертьфинал Бегу поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под 3-м номером. Уроженка Тольятти является действующей победительницей турнира.



Женщины. Чарльстон. 2-й круг

Эшли Барти (Австралия, 9) – Татьяна Мария (Германия) – 4:6, 6:3, 6:2.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.