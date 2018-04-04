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Кр. Плишкова обыграла Квитову и встретится с Весниной в Чарльстоне

Кр. Плишкова обыграла Квитову и встретится с Весниной в Чарльстоне
Теннис / WTA

Теннисистка из Чехии Кристина Плишкова пробилась в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США), со счётом 1:6, 6:1, 6:3 одержав волевую победу над соотечественницей — Петрой Квитовой (2).

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету Плишковой 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Квитова выполнила 4 эйса, допустила 9 ошибок на подаче и упустила 11 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с россиянкой Еленой Весниной (16), которая ранее обыграла американку Тэйлор Таунсенд. Два года назад Веснина добралась до финала турнира.

Чарльстон 2018. 2-й круг
04 апреля 2018 года, среда. 22:15 МСК
Кристина
Плишкова
Петра
Квитова
1:6 6:1 6:3
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