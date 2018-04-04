Кр. Плишкова обыграла Квитову и встретится с Весниной в Чарльстоне

Теннисистка из Чехии Кристина Плишкова пробилась в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США), со счётом 1:6, 6:1, 6:3 одержав волевую победу над соотечественницей — Петрой Квитовой (2).



Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету Плишковой 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Квитова выполнила 4 эйса, допустила 9 ошибок на подаче и упустила 11 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с россиянкой Еленой Весниной (16), которая ранее обыграла американку Тэйлор Таунсенд. Два года назад Веснина добралась до финала турнира.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.