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Кр. Плишкова: рада, что второй раз в сезоне обыграла теннисистку из топ-10

Кр. Плишкова: рада, что второй раз в сезоне обыграла теннисистку из топ-10
Теннис / WTA

Чешка Кристина Плишкова поделилась эмоциями после победы над своей соотечественницей Петрой Квитовой (2) во втором круге турнира в Чарльстоне.

«В первой партии я ужасно подавала, но впоследствии смогла улучшить этот аспект. Оставшаяся часть игры сложилась куда успешнее. Я очень рада. Это моя вторая победа в году над теннисисткой из топ-10. Кроме того, я рада, что прервала серию Квитовой, которая традиционно здорово играет против теннисисток из Чехии», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

В третьем круге Плишкову ждёт встреча с россиянкой Еленой Весниной (16).

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