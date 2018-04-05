Кр. Плишкова: рада, что второй раз в сезоне обыграла теннисистку из топ-10

Чешка Кристина Плишкова поделилась эмоциями после победы над своей соотечественницей Петрой Квитовой (2) во втором круге турнира в Чарльстоне.
«В первой партии я ужасно подавала, но впоследствии смогла улучшить этот аспект. Оставшаяся часть игры сложилась куда успешнее. Я очень рада. Это моя вторая победа в году над теннисисткой из топ-10. Кроме того, я рада, что прервала серию Квитовой, которая традиционно здорово играет против теннисисток из Чехии», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.
В третьем круге Плишкову ждёт встреча с россиянкой Еленой Весниной (16).
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.