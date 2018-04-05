Ноа: противостояние Франции и Италии всегда является знаковым событием

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса Янник Ноа поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала с итальянцами.



«Мы концентрируемся на своём теннисе. Наша команда прекрасно осведомлена о сильных сторонах соперника. Если итальянцы допустят ошибки, ими необходимо воспользоваться. В составе соперника выделяется Фоньини, который входит в первую двадцатку мирового рейтинга. Впрочем, мы будем играть не с Фоньини, а со сборной Италии. Соперник выступает на своей площадке и не испытывает никакого давления – это оптимальные условия. Нас ждёт захватывающий матч. Противостояние Италии и Франции — всегда знаковое событие, независимо от вида спорта», — приводит слова Ноа L’Equipe.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.