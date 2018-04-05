Кис обыграла Арруабаррену и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Американка Мэдисон Кис (7) в матче второго круга на турнире в Чарльстоне (США) в трёх сетах победила испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 40 минут. За это время Кис, занимающая 14-е место в рейтинге WTA, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13, сделала 6 эйсов и допустила 1 двойную ошибку. Арруабаррена реализовала 4 брейк-пойнта из 9, ни разу не подала навылет и допустила 2 двойные ошибки.

Следующей соперницей Мэдисон Кис станет 64-я ракетка мира из Италии Камила Джорджи.