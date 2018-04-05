Хромачёва и Якупович вышли в четвертьфинал турнира в Монтеррее в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович вышли в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика) в парном разряде. На старте соревнований теннисистки, посеянные под третьим номером, в двух партиях обыграли Надию Подороску из Аргентины и Пратхану Тхомбаре из Индии со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

За выход в полуфинал Хромачёва и Якупович поспорят с американкой Дезире Кравчик и представительницей Мексики Джулианой Олмос.