Хромачёва и Якупович вышли в четвертьфинал турнира в Монтеррее в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович вышли в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика) в парном разряде. На старте соревнований теннисистки, посеянные под третьим номером, в двух партиях обыграли Надию Подороску из Аргентины и Пратхану Тхомбаре из Индии со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.
За выход в полуфинал Хромачёва и Якупович поспорят с американкой Дезире Кравчик и представительницей Мексики Джулианой Олмос.
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.