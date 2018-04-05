Видеообзор матча Кр. Плишкова — Квитова во втором круге турнира в Чарльстоне

Представительница Чехии Кристина Плишкова пробилась в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США), одержав волевую победу над своей соотечественницей Петрой Квитовой со счётом со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету Плишковой 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Квитова выполнила 4 эйса, допустила 9 ошибок на подаче и упустила 11 брейк-пойнтов.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с россиянкой Еленой Весниной.