Зинченко: топ-3 красотки в спорте — Шарапова, Коваленко и Свитолина

Футболист сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко назвал трёх, на его взгляд, самых красивых спортсменок мира.

«Топ-3 красотки в спорте — это Шарапова и футболистка сборной России Ксения Коваленко. Ну и отмечу нашу Свитолину. Её ставлю первой, а остальные уже потом. Наша всегда первая», — сказал Зинченко в интервью каналу «ОТДУШИВДУШУ» в YouTube.

В рейтинге WTA от 2 апреля пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова располагается на 41-й позиции, Элина Свитолина — на четвёртой.

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