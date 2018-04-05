Кис: Джорджи будет выполнять много ударов навылет, но и допустит много ошибок

Американка Мэдисон Кис прокомментировала свою победу в матче второго круга на турнире в Чарльстоне над испанкой Ларой Арруабарреной со счётом 6:1, 3:6, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с итальянкой Камилой Джорджи.

«Думаю, я хорошо начала матч, но во втором сете стала играть слишком плоско. Уровень моей игры упал. В третьей партии я смогла вернуться к своему игровому плану из первого сета, и это сработало. В следующем матче нужно постараться следовать своему плану, чтобы победить в двух сетах.

Камила будет играть активно. Она будет выполнять много ударов навылет, но и допустит много ошибок. Мне нужно будет сосредоточиться на своей игре", — цитирует Кис официальный сайт тура.