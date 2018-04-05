Рублёв и Новак откроют матч Кубка Дэвиса Россия — Австрия

В Москве состоялась жеребьёвка матча первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса—2018 между сборными России и Австрии. Игры пройдут 6-7 апреля на Малой спортивной арене «Лужники». На одиночные матчи капитаны команд номинировали: Андрея Рублёва и Даниила Медведева (Россия), Себастьяна Офнера и Денниса Новака (Австрия).

Первыми в пятницу, 6 апреля, сыграют Рублёв и Новак, а затем матч проведут Медведев и Офнер. По правилам во второй день соревнования можно будет делать неограниченное количество замен.

В субботу состоится парный матч, на который заявлены: от России — Евгений Донской и Карен Хачанов, от Австрии — Юрген Мельцер и Филип Освальд.



По новому регламенту все поединки играются до победы в двух сетах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!