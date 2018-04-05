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Рублёв и Новак откроют матч Кубка Дэвиса Россия — Австрия

Рублёв и Новак откроют матч Кубка Дэвиса Россия — Австрия
Теннис / Кубок Дэвиса

В Москве состоялась жеребьёвка матча первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса—2018 между сборными России и Австрии. Игры пройдут 6-7 апреля на Малой спортивной арене «Лужники». На одиночные матчи капитаны команд номинировали: Андрея Рублёва и Даниила Медведева (Россия), Себастьяна Офнера и Денниса Новака (Австрия).

Первыми в пятницу, 6 апреля, сыграют Рублёв и Новак, а затем матч проведут Медведев и Офнер. По правилам во второй день соревнования можно будет делать неограниченное количество замен.

В субботу состоится парный матч, на который заявлены: от России — Евгений Донской и Карен Хачанов, от Австрии — Юрген Мельцер и Филип Освальд.

По новому регламенту все поединки играются до победы в двух сетах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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