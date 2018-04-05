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Победы Столлар и Кис — в обзоре матчей второго круга турнира в Чарльстоне

Победы Столлар и Кис — в обзоре матчей второго круга турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Венгерская теннисистка Фанни Столлар пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне (США), в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.

Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».

Американка Мэдисон Кис в трёх партиях сломила сопротивление представительницы Испании Лары Арруабаррены со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».

В третьем круге Столлар сыграет с голландкой Кики Бертенс, а Кис — с итальянкой Камилой Джорджи.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.
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