Победы Столлар и Кис — в обзоре матчей второго круга турнира в Чарльстоне

Венгерская теннисистка Фанни Столлар пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне (США), в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.
Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».
Американка Мэдисон Кис в трёх партиях сломила сопротивление представительницы Испании Лары Арруабаррены со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».
В третьем круге Столлар сыграет с голландкой Кики Бертенс, а Кис — с итальянкой Камилой Джорджи.
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.