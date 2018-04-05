Эдмунд: я предельно мотивирован, чтобы хорошо выступить на грунте

Британский теннисист Кайл Эдмунд заверил, что он готов к новому сезону на грунте. Спортсмен отметил, что проблемы со здоровьем остались позади.

«Я великолепно начал сезон в Австралии, здорово играл в теннис. Но после этого всё изменилось. К сожалению, в феврале я подхватил вирус, а выздоровление затянулось до марта.

Грунт – одно из моих любимых покрытий. Поэтому я очень рад вернуться на корт и попытаться развить успехи начала сезона. Я очень мотивирован, чтобы стать лучше и сильнее. Понимаю, что мне предстоит проделать большую работу, которая должна продолжаться не один месяц и год. Процесс будет длительным, но я готов посвятить этому необходимое время», — цитирует Эдмунда Sky Sports News.

Теннисист, являющийся 26-й ракеткой мира, примет участие в турнире в Марракеше (Марокко), который стартует на следующей неделе. Эдмунд после болезни вернулся на корт в марте, но потерпел поражения в стартовых матчах на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.