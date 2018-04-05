Четвертьфинал Кубка Дэвиса Италия — Франция откроют Сеппи и Пуи

В Генуе состоялась жеребьёвка четвертьфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Италии и Франции. 6 апреля первым на корт выйдут Андреас Сеппи и Люка Пуи. Затем сыграют Фабио Фоньини и Жереми Шарди.

7 апреля состоится парная встреча — Симоне Болелли / Паоло Лоренци — Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю.

8 апреля пройдут матчи Фабио Фоньини — Люка Пуи и Андреас Сеппи — Жереми Шарди.

Сборная России 6-7 апреля в матче первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса сыграет с командой Австрии в Москве. Игры пройдут на Малой спортивной арене «Лужники».

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.