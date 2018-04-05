6 апреля Надаль сыграет с Кольшрайбером в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса

В Валенсии состоялась жеребьёвка четвертьфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Испании и Германии. 6 апреля первыми на корт выйдут Давид Феррер и Александр Зверев. Затем сыграют Рафаэль Надаль и Филипп Кольшрайбер.



7 апреля состоится парная встреча — Фелисьяно Лопес / Марк Лопес — Тим Пуэц / Ян-Леннард Штруфф.



8 апреля пройдут матчи Рафаэль Надаль — Александр Зверев и Давид Феррер — Филипп Кольшрайбер.



Сборная России 6-7 апреля в матче первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса сыграет с командой Австрии в Москве. Игры пройдут на Малой спортивной арене «Лужники».

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!