Квитова: не зацикливаюсь на том, чтобы стать первой ракеткой мира

Чешская теннисистка Петра Квитова призналась, что в последнее время она стала меньше думать о собственном месте в рейтинге WTA, хотя и хотела бы стать лучшей в мире.

«Моей целью остаётся стать первой ракеткой мира, эта цель находится где-то внутри меня. Но с другой стороны, я совсем не зацикливаюсь на этом. Моё восприятие происходящего немного изменилось.

Мои чувства после возвращения в топ-10 трудно охарактеризовать. Когда я впервые попала в десятку лучших, это было для меня чем-то особенным. Я была совсем юной, очень хорошо играла, помню, что это произошло после турнира в Мадриде. Сейчас я реагирую на это иначе.

Когда я вернулась на корт, хотела хорошо играть. И я очень рада, что так и получается. Хорошо, что это отображается в рейтинге», — цитирует Квитову Sport360.

Квитова на турнире в Чарльстоне не сумела пробиться в третий круг. Во втором круге она уступила своей соотечественнице Кристине Плишковой со счётом 6:1, 1:6, 3:6.