Чилич и Попко первыми выйдут на корт в матче Хорватия — Казахстан в Кубке Дэвиса

В Вараждине состоялась жеребьёвка четвертьфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и Казахстана. 6 апреля первыми на корт выйдут Марин Чилич и Дмитрий Попко. Затем сыграют Борна Чорич и Михаил Кукушкин.



7 апреля состоится парная встреча — Иван Додиг / Никола Мектич — Тимур Хабибулин / Александр Недовесов.



8 апреля пройдут матчи Марин Чилич — Михаил Кукушкин и Борна Чорич — Дмитрий Попко.



Сборная России 6-7 апреля в матче первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса сыграет с командой Австрии в Москве. Игры пройдут на Малой спортивной арене «Лужники».

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!