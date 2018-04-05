Кубек: у сборной Австрии есть маленький шанс, и мы постараемся его использовать

Капитан сборной Австрии Штефан Кубек поделился ожиданиями от матча первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса с командой России. Игры пройдут 6-7 апреля на московской Малой спортивной арене «Лужники».

«У моего коллеги широкий выбор игроков. Наверняка те теннисисты, которых он выбрал, находятся в лучшем состоянии. У нас есть маленький шанс, и мы постараемся его использовать", — передаёт слова Кубека корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

6 апреля первыми на корт выйдут Андрей Рублёв и Деннис Новак, затем сыграют Даниил Медведев и Себастьян Офнер.

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