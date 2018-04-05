Крофт: казалось, что Федерер вновь будет доминировать, но этого не происходит

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт оценила нынешнее положение дел в мужском теннисе.

«Есть большая разница между тем, что происходит в мужском теннисе сейчас, и временами, когда доминировала „Большая четвёрка“. Мы давно не видели больших имён вроде Вавринки или Маррея. Это увлекательное время для мужского тенниса, потому что сейчас в начале турнира нельзя предсказать, кто станет его победителем.

В начале года казалось, что Федерер вновь будет доминировать, но этого не происходит. У Рафы проблемы с бедром. А за ними целая группа молодых игроков, которые пытаются воспользоваться этой ситуацией в период перемен в теннисе", — цитирует Крофт Tennis World USA.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.