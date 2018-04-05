Цириак: при всём уважении к Серене, но ей уже 36 и весит она 90 кг

Бывший румынский теннисист Ион Цириак посетовал на отсутствие в женском теннисе ярких личностей. 78-летний Цириак выразил надежду, что в будущем на смену сёстрам Уильямс придут более молодые яркие игроки.

«При всём моём уважении, но Серене уже 36 лет. И весит она 90 кг! Я бы хотел видеть кого-то нового в теннисе. Хотелось бы увидеть теннисисток, похожих на Штеффи Графф», — цитирует Цириака Sport Bild.

Также бизнесмен, являющийся владельцем прав на турнир в Мадриде, считает, что в теннисе призовые деньги не должны распределяться в равных долях между мужчинами и женщинами.

«Здесь мы уже смешиваем политику и бизнес. Я провожу турнир в Мадриде, у нас одинаковые призовые фонды для мужчин и женщин. Но турнир женщин приносит лишь 25% прибыли, это – факт. А потом теннисисты спрашивают меня, когда я прекращу выплачивать женщинам их деньги», — добавил Цириак.

На турнирах «Большого шлема» призовые распределяются в равных долях с Уимблдона 2007 года.