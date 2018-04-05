Надаль: Бругера считает, что я готов играть, и я с ним согласен

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса с немцами, который пройдёт в Валенсии с 6 по 8 апреля. В первый игровой день Рафаэль сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.

«Насколько я близок к максимуму? В школе я был не слишком хорош в математике, поэтому не могу назвать проценты. Я здесь для того, чтобы стараться изо всех сил и показывать всё, что могу.

Я с самого начала планировал сыграть здесь, но нельзя не считаться с травмой. Сейчас наш капитан, Серхи Бругера, считает, что я готов играть, и я с ним согласен", — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.