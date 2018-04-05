Пуи: хочу повторить прошлогодний успех и завоевать Кубок Дэвиса

Французский теннисист Люка Пуи поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Кубка Дэвиса с итальянцами. В прошлом году французы обыграли в финале Бельгию (3:2), победное очко принёс 24-летний Пуи.



«В прошлом сезоне нам удалось завоевать Кубок Дэвиса. Я хочу снова пережить подобный миг, поэтому принял решение помочь своей национальной команде. Это были невероятные ощущения. Постараюсь перенести всё лучшее, что было в прошлогоднем финале, на предстоящую дуэль. Планирую показать свой лучший теннис», — цитирует француза официальный сайт турнира.

Четвертьфинал Кубка Дэвиса Италия — Франция откроют Сеппи и Пуи