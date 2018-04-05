Чилич: выступая за сборную Хорватии, стараюсь прикладывать больше усилий

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о предстоящем четвертьфинале Кубка Дэвиса со сборной Казахстана. Матчи состоятся с 6 по 8 апреля.



«В течение последних двух лет я стал получать ещё больше удовольствия от игры в составе сборной Хорватии. Конечно, здорово выступать в своей стране перед своими болельщиками. Когда вы защищаете цвета национальной команды, то всегда стараетесь приложить больше усилий, чем обычно», — цитирует игрока официальный сайт Кубка Дэвиса.



В стартовом матче Чилич встретится с Дмитрием Попко.

Чилич и Попко первыми выйдут на корт в матче Хорватия — Казахстан в Кубке Дэвиса

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