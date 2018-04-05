Севастова: приятно, что старт грунтового сезона пришёлся на Чарльстон

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова (8) поделилась эмоциями после победы над австралийкой Эшли Барти (9) в третьем круге турнира в Чарльстоне (США).



«Эшли – отличная теннисистка, к которой я отношусь с большим уважением. Мне нравится её игра, прошедший матч получился весьма непростым. Первая партия была наполнена взлётами и падениями, поэтому крайне важно, что мне удалось выиграть её. Второй сет получился равным, но в концовке я сумела взять подачу соперницы.



Мне нравится Чарльстон. Приятно начать грунтовый сезон в этом городе. Люблю местную еду, к примеру жареную курицу и бисквитное печенье. Это не здоровая пища, но очень вкусная», — приводит слова Севастовой официальный сайт WTA.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.