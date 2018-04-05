Квитова: не смогу в полной мере рассчитывать на левую руку

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о самочувствии. Зимой 2016 года чешка подверглась нападению грабителя, который повредил ей левую руку, в результате чего карьера спортсменки оказалась под угрозой.



«Я в порядке, и это очень важно. Впрочем, левая рука никогда не будет функционировать на 100%, но это меня не беспокоит. Хотелось бы поблагодарить коллег за поддержку. Было приятно вернуться на корт после длительного отсутствия. Пока лечилась, тёплые слова от представителей нашего вида спорта были крайне важны», — цитирует Квитову Sport 360.



На турнире в Чарльстоне Квитова уступила во втором круге соотечественнице — Кристине Плишковой.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.