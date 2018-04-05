Касаткина вышла в четвертьфинал в Чарльстоне, где сыграет с Гёргес

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 3-я ракетка соревнований обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу (13) со счётом 6:2, 6:1.



Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Касаткина, которая является действующей победительницей турнира, выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Бегу 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал уроженка Тольятти поборется с немкой Юлией Гёргес (5), которая ранее обыграла японку Наоми Осаку (10).

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.