Ноа: Пуи всегда говорил, что Кубок Дэвиса — одна из его приоритетных целей

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса Янник Ноа оценил состояние теннисиста Люка Пуи. 24-летний спортсмен в стартовом матче четвертьфинала турнира с Италией встретится с Андреасом Сеппи.



«Пуи не принимал участия в турнирах на протяжении трёх недель. Это палка о двух концах. С одной стороны, было бы здорово, чтобы Люка одержал несколько побед и обрёл уверенность. Он предпочёл провести три недели в подготовительном режиме, и, думаю, это хорошо. Парня ждёт долгий и трудный сезон, поэтому он нуждался в небольшом перерыве. Пуи всегда говорил, что Кубок Дэвиса – одна из его приоритетных целей, и он доказал, что это не просто слова. На данный момент Люка является первым номером французской сборной», — цитирует Ноа L’Equipe.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.