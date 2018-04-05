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Четвертьфинал Кубка Дэвиса США — Бельгия откроют Иснер и де Лор

Четвертьфинал Кубка Дэвиса США — Бельгия откроют Иснер и де Лор
Теннис / Кубок Дэвиса

В Нэшвилле состоялась жеребьёвка четвертьфинального матча Кубка Дэвиса между сборными США и Бельгии.

6 апреля в первом матче новоиспечённый победитель турнира в Майами Джон Иснер встретится с Йорисом де Лором, затем на корт выйдут Сэм Куэрри и Рубен Бемельманс.

7 апреля состоится парная встреча Райан Харрисон/Джек СокСандер Жилле/Йоран Влиген. 8 апреля Иснер встретится с Бемельмансом, а Куэрри — с де Лором.

Сборная России 6-7 апреля в матче первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса сыграет с командой Австрии в Москве. Игры пройдут на Малой спортивной арене «Лужников».

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