Хромачёва и Якупович проиграли в четвертьфинале турнира в Монтеррее в паре

Россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович (3) в четвертьфинале парного разряда турнира в Монтеррее уступили американке Дезире Кравчик и мексиканке Джулиане Олмос со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

В полуфинале Кравчик и Олмос сыграют либо с россиянками Валерией Савиных и Яной Сизиковой, либо с японкой Нао Хибино и хорваткой Дарией Юрак (1).

На данный момент 22-летняя Хромачёва занимает 72-е место в парном рейтинге WТА. Её партнёрша по дуэту является 57-й ракеткой мира в паре.