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Кис обыграла Джорджи и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Кис обыграла Джорджи и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Американская теннисистка Мэдисон Кис пробилась в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 7-я ракетка соревнований обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут. На счету Кис 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Джорджи выпонила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и упустила 5 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Кис поспорит со своей соотечественницей Бернардой Перой, которая ранее обыграла итальянку Сару Эррани (WC).

Чарльстон 2018. 3-й круг
05 апреля 2018 года, четверг. 21:25 МСК
Камила
Джорджи
Мэдисон
Кис
4:6 3:6
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