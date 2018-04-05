Кис обыграла Джорджи и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Мэдисон Кис пробилась в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 7-я ракетка соревнований обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут. На счету Кис 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Джорджи выпонила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и упустила 5 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Кис поспорит со своей соотечественницей Бернардой Перой, которая ранее обыграла итальянку Сару Эррани (WC).
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.