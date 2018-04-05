Кис обыграла Джорджи и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Мэдисон Кис пробилась в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 7-я ракетка соревнований обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут. На счету Кис 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Джорджи выпонила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и упустила 5 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал Кис поспорит со своей соотечественницей Бернардой Перой, которая ранее обыграла итальянку Сару Эррани (WC).