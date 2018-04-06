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Веснина проиграла Кр. Плишковой в третьем круге турнира в Чарльстоне

Веснина проиграла Кр. Плишковой в третьем круге турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Россиянка Елена Веснина (16) в третьем круге турнира в Чарльстоне уступила чешке Кристине Плишковой со счётом 3:6, 6:1, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут. 31-летняя уроженка Львова, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала оба брейк-пойнта и проиграла 3 гейма на своей подаче. Кристина 5 раз подала навылет при 2 двойных.

В четвертьфинале Плишкова сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой (8), одолевшей австралийку Эшли Барти (9) — 6:3, 6:4.

Чарльстон 2018. 3-й круг
05 апреля 2018 года, четверг. 22:15 МСК
Елена
Веснина
Кристина
Плишкова
3:6 6:1 2:6
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