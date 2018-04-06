Рыбарикова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее, где сыграет с Викери

Словачка Магдалена Рыбарикова (2) во втором круге турнира в Монтеррее оказалась сильнее хорватки Яны Фетт со счётом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. 29-летняя уроженка Пьештян, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, отыграла все 5 брейк-пойнтов и сделала 3 брейка. Её оппонентка исполнила 2 эйса при 6 двойных.

В четвертьфинале Рыбарикова сыграет с американкой Сачией Викери (7), переигравшей мексиканку Ану Софию Санчес (WC) — 6:3, 6:3.