Цуренко снялась с турнира в Монтеррее, Родина вышла в полуфинал в паре

Украинка Леся Цуренко (3) снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы. Таким образом, американка Даниэль Коллинз без борьбы вышла в четвертьфинал соревнований, где сыграет либо с румынкой Аной Богдан (6), переигравшей испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:2, 6:3.

Кроме того, из-за проблем со здоровьем у Цуренко отказался от дальнейшего выступления её дуэт с американкой Ириной Фалькони. Это позволило россиянке Евгении Родиной и колумбийке Мариане Дуке-Марино выйти в полуфинал. Ранее сегодня, 5 апреля, Родина и Дуке-Марино обыграли австралийку Присциллу Хон и американку Эмину Бекташ — 4:6, 7:5, [10:8].