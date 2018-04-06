Савиных и Сизикова победили лидеров посева в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Российские теннисистки Валерия Савиных и Яна Сизикова пробились в полуфинал турнира в Монтеррее в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях обыграли представительницу Японии Нао Хибино и хорватку Дарию Юрак, посеянных под первым номером, со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.



За выход в финал соревнований в Монтеррее в парном разряде Савиных и Сизикова поспорят с американкой Дезире Кравчик и представительницей Мексики Джулианой Олмос. Турнир завершится 8 апреля.

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