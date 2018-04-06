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Победы Касаткиной и Кис в обзоре матчей третьего круга турнира в Чарльстоне

Победы Касаткиной и Кис в обзоре матчей третьего круга турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Касаткина, которая является действующей победительницей турнира, выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Бегу 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Американка Мэдисон Кис в третьем круге обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:4, 6:3.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

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