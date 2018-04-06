Кис: Пера играет активно, она левша. Больше о ней я ничего не знаю

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне над итальянкой Камилой Джорджи со счётом 6:4, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Бернардой Перой.

«Джорджи может выполнить три удивительных удара навылет, а затем дважды допустить ошибку, так что играть с ней нелегко. Я старалась доставать как можно больше мячей после её ударов. Приятно выиграть несколько матчей подряд. С турниром в Чарльстоне у меня связаны прекрасные воспоминания. Кажется, я всегда хорошо играю здесь.

В первом сете я повела 5:1, а затем играла так же, но счёт вдруг стал 5:4. Мне важно было ждать свои шансы. Я очень рада, что сохраняла спокойствие и терпение в те моменты, когда ситуация могла пойти по-другому.

Сложно играть в атакующий теннис в матче с Джорджи. Ты не знаешь, удачно ли она пробьёт навылет или же ошибётся. Я сама иногда слишком сильно пыталась адаптироваться к игре соперницы. После неудачного удара я пыталась вновь атаковать и допускала ещё больше ошибок. Иногда важно напоминать себе, что нужно лишь точно бить по мячу.

Линдсей Дэвенпорт говорила, что мне нужно сосредоточиться на своих ударах. В первом сете я стала играть пассивно. Во втором Дэвенпорт настаивала, что мне нужно концентрироваться на подаче: «Подавай, выбирай точку и выполняй удар именно туда». После этого, кажется, я выиграла восемь из девяти очков. Здорово, что мне удалось справиться с нервами.

Я не так много знаю о Пере. Я никогда с ней не тренировалась. Я видела лишь немного фрагментов её игр в этом году, так как знала, что она выиграла немало матчей. Она играет активно, Бернарда — левша. Больше я ничего не знаю. Кажется, я набрала отличный ход. Сегодня я здорово подавала и выполняла немало других хороших вещей. Если я сосредоточусь на том, что должна делать на корте, то не буду обращать внимание на соперницу", — цитирует Кис официальный сайт тура.